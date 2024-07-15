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Didem Soydan'ın seksi gelinliği olay oldu

Hem fiziği hem de güzelliğiyle dikkat çeken ünlü model Didem Soydan yeni tarz gelinlik çekimlerinde yine kendine hayran bırakmayı başardı.

Didem Soydan'ın seksi gelinliği olay oldu - Resim: 1

Yaptığı her açıklama, giydiği her kıyafet ve verdiği pozlarla sık sık gündem olan ünlü model Didem Soydan'ın son paylaşımları sosyal medyayı salladı. 

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Didem Soydan'ın seksi gelinliği olay oldu - Resim: 2

Hole markasının çekimleri için kameralar karşısına geçen Didem Soydan güzelliğiyle baş döndürdü.

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Didem Soydan'ın seksi gelinliği olay oldu - Resim: 3

Yaptığı sıradışı açıklamalar ve paylaşımlarla magazin gündeminden düşmeyen Didem Soydan bu sefer de çamura bulanarak objektifler karşısındaydı.

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Didem Soydan'ın seksi gelinliği olay oldu - Resim: 4

Soydan, bu kez de markası için çamura bulandı. 

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