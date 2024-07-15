Didem Soydan'ın seksi gelinliği olay oldu
Hem fiziği hem de güzelliğiyle dikkat çeken ünlü model Didem Soydan yeni tarz gelinlik çekimlerinde yine kendine hayran bırakmayı başardı.
Yaptığı her açıklama, giydiği her kıyafet ve verdiği pozlarla sık sık gündem olan ünlü model Didem Soydan'ın son paylaşımları sosyal medyayı salladı.
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Hole markasının çekimleri için kameralar karşısına geçen Didem Soydan güzelliğiyle baş döndürdü.
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Yaptığı sıradışı açıklamalar ve paylaşımlarla magazin gündeminden düşmeyen Didem Soydan bu sefer de çamura bulanarak objektifler karşısındaydı.
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Soydan, bu kez de markası için çamura bulandı.
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