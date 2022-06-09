Dikkat çeken açıklama: Nurgül Yeşilçay ekranlara veda mı ediyor
Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay geçtiğimiz günlerde katıldığı bir davette gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Geçtiğimiz gün katıldığı bir davette görüntülenen ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, muhabirlerin sorularını yanıtladı. Yeşilçay, yapıcağı işlerden bahsetti ve yeni kararlar aldığını açıkladı.
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Katıldığı bir davette muhabirler ile sohbet eden Nurgül Yeşilçay, Yaz boyunca tatil yapacağını dinleneceğini ve yeni sezonda yoğun olacağını ifade etti.
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"Yavaş yavaş artık televizyondan çekilmek gibi bir düşünceniz ya da yapımcılıktır, senaristliktir böyle düşünceleriniz oluyor mu? sorusuna Yeşilçay, "Sen benim aklımı mı okuyorsun" sözleri ile şaşkınlığını dile getirip şunları söyledi:
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"Televizyon git gide çok zorlaşıyor, çok uzun süreler... Bir tiyatro projemiz var, bir sürü projemiz var. Ben de onların içinde sadece oyuncu olarak bulunmayabilirim tabi.
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