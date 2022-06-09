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Dikkat çeken açıklama: Nurgül Yeşilçay ekranlara veda mı ediyor

Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay geçtiğimiz günlerde katıldığı bir davette gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Dikkat çeken açıklama: Nurgül Yeşilçay ekranlara veda mı ediyor - Resim: 1

Geçtiğimiz gün katıldığı bir davette görüntülenen ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, muhabirlerin sorularını yanıtladı. Yeşilçay, yapıcağı işlerden bahsetti ve yeni kararlar aldığını açıkladı.

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Dikkat çeken açıklama: Nurgül Yeşilçay ekranlara veda mı ediyor - Resim: 2

Katıldığı bir davette muhabirler ile sohbet eden Nurgül Yeşilçay, Yaz boyunca tatil yapacağını dinleneceğini ve yeni sezonda yoğun olacağını ifade etti.

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Dikkat çeken açıklama: Nurgül Yeşilçay ekranlara veda mı ediyor - Resim: 3

"Yavaş yavaş artık televizyondan çekilmek gibi bir düşünceniz ya da yapımcılıktır, senaristliktir böyle düşünceleriniz oluyor mu? sorusuna Yeşilçay, "Sen benim aklımı mı okuyorsun" sözleri ile şaşkınlığını dile getirip şunları söyledi:

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Dikkat çeken açıklama: Nurgül Yeşilçay ekranlara veda mı ediyor - Resim: 4

"Televizyon git gide çok zorlaşıyor, çok uzun süreler... Bir tiyatro projemiz var, bir sürü projemiz var. Ben de onların içinde sadece oyuncu olarak bulunmayabilirim tabi. 

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