Dikkat çeken reklam stili: Serenay Sarıkaya kafasına öyle bir aksesuar taktı ki...

Oyuncunun, lansmanda giydiği mini kot etek ve büstiyer takımı göz doldururken, başındaki ilginç saç aksesuarı da oldukça dikkat çekti.

Sarıkaya'nın tarzı sosyal medyada takipçilerini ikiye böldü. Oyuncuyu beğenen kadar eleştirenler de oldu.