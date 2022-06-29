Dila Tarkan hamilelik sürecini anlattı: 7 ayda 9 kilo aldım
Uzun süredir aşk yaşadığı Dağhan Doğruer ile mart ayında evlenen 7 aylık hamile olan Dila Tarkan hamilelik sürecini anlattı.
Uzun süredir aşk yaşadığı Dağhan Doğruer ile mart ayında evlenen 7 aylık hamile olan Dila Tarkan bebeğinin cinsiyetini öğrendi. Hamilelik sürecini anlatan ünlü isim 7 ayda dokuz kilo aldığını açıkladı.
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İlk kez Eser Yenenler ile sevgili olarak adını duyuran sosyetik güzel Dila Tarkan geçtiğimiz mart ayında uzun süredir aşk yaşadığı Dağhan Doğruer evlenmişti.
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3 senedir aşk yaşadığı Dağhan Doğruer ile Atina'da muhteşem bir düğünle evlenen Dila Tarkan 3 aylık hamileydi. Ünlü isim önümüzdeki hafta yedinci ayına girecek.
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Hamilelik sürecinden bahseden ve beslenme düzenini de anlatan sosyetik güzel Dila Tarkan, şunları söyledi: "Doğum kısmetse 25 Eylül gibi. Bebeğin cinsiyeti erkek."
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