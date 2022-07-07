Dila Tarkan'ın eşi Dağhan Doğruer'e eski sevgili şoku
Sosyal medya içerik üreticisi Dila Tarkan'ın geçtiğimiz yıl evlendiği eşi Dağhan Doğruer hakkında, evlilik dışı ilişkisinden doğan 3 yaşındaki kız çocuğuna nafaka ödemesi talebiyle dava açıldığı ortaya çıktı.
İngiliz vatandaşı Mina Safavi, Dağhan Doğruer ile ilişkisinden 27 Mart 2019 doğumlu Shaylın isimli bir kız çocuk dünyaya getirdiği belirterek, aynı yılın eylül ayında 'babalığın tespiti' davası açtı.
DOĞRUER'İN BABALIĞI TESCİL EDİLDİ
Beykoz 1. Aile Mahkemesi'nde yapılan yargılama sonunda, toplanan deliller ve Adli Tıp Kurumu'nun 4 Ocak 2021 tarihli, 'yüzde 99,99 ihtimalle' biyolojik babası olduğuna ilişkin raporuna göre; Shaylin'in Doğruer'in kızı olduğuna, bu şekilde nüfus kayıtlarına tesciline karar verdi.
Mahkemenin 8 Mart 2021 tarihli babalık tescili davasından sonra Safavi, baba Dağhan Doğruer'in kızı için nafaka ödemesi talebiyle ikinci davayı açtı. Dava dilekçesinde Shaylin Doğruer'in yaşam masraflarına babası Dağhan Doğruer'in de katılması istendi. Mina Safavi'nin 2004 yılından itibaren Londra'da yaşamını sürdüren bir İngiliz vatandaşı olduğu belirtilen dilekçede, çeşitli firmalarda çalışarak geçimini sağladığı, son olarak yaklaşık 2 bin pound maaş ile Londra'daki Tiffany & Co merkez ofisinde pazarlama ve satış uzmanı olarak çalıştığı anlatıldı. Safavi'nin kızına bakabilmek için bir süredir çalışmadığı da belirtildi.
"KÜRTAJ OLMASINI İSTEDİ, DESTEK OLMADI"
Safavi'nin Dağhan Doğruer ile 2018 yılında tanıştığı, aynı yılın temmuz ayında Londra'da cinsel birliktelik yaşadığı, bir süre sonra da hamile olduğunu öğrendiği anlatıldı. Safavi'nin hamileliğini paylaştığında ise Doğruer yüz yüze görüşmek istemediği, kürtaj yaptırması gerektiğini söylediği ileri sürüldü. Safavi'nin hamileliğini sonlandırmayacağını açıklamasından sonra ise, Doğruer'in tavrında hiçbir değişiklik olmadığı belirtilerek, bir kez bile görüşmediği, hiçbir destekte de bulunmadığı bildirildi.