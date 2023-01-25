Dilan Çiçek Deniz ''arkadaş'' dediği oyuncuyla aşk yaşamaya başladı
Dilan Çiçek Deniz, İzlandalı aşkı Thor'dan ayrıldıktan sonra yakışıklı oyuncu ile yeni bir aşka yelken açtığı iddiaları doğru çıktı.
Dilan Çiçek Deniz ile Thor Saevarsson aşkı 2 ay önce bitti. İkilinin evlenecekleri beklenirken, ayrılık geldi.
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Dilan Çiçek Deniz'in sürpriz bir isimle aşk yaşamaya başladığı iddia edildi. Takvim Gazetesi'nin haberine göre; Bu isim ünlü oyuncu Tarık Emir Tekin.
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Beşitaş'ın efsane futbolcusu Metin Tekin ile Şevval Sam'ın oğlu Tarık Emir Tekin, Dilan Çiçek Deniz ile aşk yaşamaya başladı.
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İddialara göre geçtiğimiz günlerde Çiçek'le güzel oyuncunun evinin bulunduğu Göktürk'te baş başa görüldü.
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