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  4. Dilan Çiçek Deniz estetiksiz haliyle şaşırttı

Dilan Çiçek Deniz estetiksiz haliyle şaşırttı

Geçtiğimiz günlerde Mert Yazıcıoğlu ile yakınlaşan Dilan Çiçek Deniz'in estetiksiz hali gündem oldu.

Dilan Çiçek Deniz estetiksiz haliyle şaşırttı - Resim: 1

Nişanlısı Thor'dan ayrıldıktan sonra Mert Yazıcıoğlu ile adı aşk dedikodularına karışan Dilan Çiçek Deniz'in estetiksiz hali gündem oldu.

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Dilan Çiçek Deniz estetiksiz haliyle şaşırttı - Resim: 2

Dün doğum gününü kutlayan Dilan Çiçek Deniz 28 yaşına girdi. Dilan Çiçek Deniz, 2014 yılında Elidor Miss Turkey güzellik yarışmasına katıldı ve ikinci oldu.

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Dilan Çiçek Deniz estetiksiz haliyle şaşırttı - Resim: 3

2015 yılında Miami’de düzenlenen Kâinat Güzellik Yarışması'nda Türkiye'yi temsil etti.

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Dilan Çiçek Deniz estetiksiz haliyle şaşırttı - Resim: 4

Çeşitli estetik operasyonları geçiren güzel oyuncunun estetiksiz karelerini görenler gözlerine inanamadı.

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