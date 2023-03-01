Dilan Çiçek Deniz estetiksiz haliyle şaşırttı
Geçtiğimiz günlerde Mert Yazıcıoğlu ile yakınlaşan Dilan Çiçek Deniz'in estetiksiz hali gündem oldu.
Nişanlısı Thor'dan ayrıldıktan sonra Mert Yazıcıoğlu ile adı aşk dedikodularına karışan Dilan Çiçek Deniz'in estetiksiz hali gündem oldu.
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Dün doğum gününü kutlayan Dilan Çiçek Deniz 28 yaşına girdi. Dilan Çiçek Deniz, 2014 yılında Elidor Miss Turkey güzellik yarışmasına katıldı ve ikinci oldu.
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2015 yılında Miami’de düzenlenen Kâinat Güzellik Yarışması'nda Türkiye'yi temsil etti.
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Çeşitli estetik operasyonları geçiren güzel oyuncunun estetiksiz karelerini görenler gözlerine inanamadı.
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