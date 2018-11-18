Dilan Çiçek Deniz Fransızların radarında
Gigi Hadid'le çalışan markanın tasarımcısı Dilan Çiçek Deniz ile görüştü. Paris'te yapılan görüşmede Türkiye ve yurt dışında Dilan Çiçek ile iş birliği yapmak istediklerini belirttiler.
Dilan Çiçek Deniz Fransız mücevher markası Messika Jewellery'ın radarına girdi. Paris'te yapılan görüşmeden 2 kare paylaşıldı.
Dünyaca ünlü manken Gigi Hadid'in de çalıştığı Messika Jewellery, Dilan Çiçek Deniz ile Türkiye ve dünyanın birçok noktasında birlikte çalışmak istiyor.
Çiçek Deniz, önceki gün markanın kurucusu ve tasarımcısı Valerie Messika tarafından Paris'e davet edildi.