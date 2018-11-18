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  3. 18 Kasım 2018 11:55

Dilan Çiçek Deniz Fransızların radarında

Gigi Hadid'le çalışan markanın tasarımcısı Dilan Çiçek Deniz ile görüştü. Paris'te yapılan görüşmede Türkiye ve yurt dışında Dilan Çiçek ile iş birliği yapmak istediklerini belirttiler.

Dilan Çiçek Deniz Fransızların radarında

Dilan Çiçek Deniz Fransız mücevher markası Messika Jewellery'ın radarına girdi. Paris'te yapılan görüşmeden 2 kare paylaşıldı.

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Dilan Çiçek Deniz Fransızların radarında

Dünyaca ünlü manken Gigi Hadid'in de çalıştığı Messika Jewellery, Dilan Çiçek Deniz ile Türkiye ve dünyanın birçok noktasında birlikte çalışmak istiyor.

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Dilan Çiçek Deniz Fransızların radarında

Çiçek Deniz, önceki gün markanın kurucusu ve tasarımcısı Valerie Messika tarafından Paris'e davet edildi.

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Dilan Çiçek Deniz Fransızların radarında

2'li, yapılan görüşme sonrası mutluluklarını gizlemedi.

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