Dilan Çiçek Deniz ile İzlandalı sevgilisi sarmaş dolaş!
Son olarak 'Alev Alev' adlı dizide rol alan Dilan Çiçek Deniz, İzlandalı reklam yönetmen Thor Saevarsson ile sarmaş dolaş pozlar verdi.
Katıldığı ödül törenine şıklığı ile damga vuran Dilan Çiçek Deniz sevgilisi ile sosyal medyada ilgi odağı oldu.
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Güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz, bir süre önce İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson ile yeni bir aşka yelken açmıştı.
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Yaşadıkları aşkla magazin gündemine bomba gibi düşen ünlü çiftten Thor Saevarsson, sevgilisiyle aşk pozunu sosyal medya hesabından paylaştı.
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Thor Saevarsson, sarmaş dolaş aşk pozlarına "Bükreş'te randevu gecesi" notunu düştü.
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