Dilan Çiçek Deniz müstakbel eşinin ailesiyle tanıştı
İzlandalı yönetmen Thor Saevarsson'dan evlilik teklifi alan Dilan Çiçek Deniz, yeni yılı sevgilisinin memleketinde karşılama kararı aldı. Önceki gün soluğu İzlanda'da alan ünlü oyuncu, Saevarsson'ın ailesiyle de tanıştı.
Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, geçtiğimiz sene yeni bir aşka yelken açtığı İzlandalı sevgilisi Thor Saevarsson'dan 10 gün önce sürpriz bir evlilik teklifi almıştı. Deniz, sevgilisine Boğaz Köprüsü'nde "Evet" yanıtını vermişti.
"HALA ŞOKTAYIM!"
Evlilik teklifi sonrası Arnavutköy'deki bir mekanda kutlama yemeği gerçekleştiren çiftten Deniz, "Çok hazırlıksız yakalandım. Çok mutluyum, hala şoktayım. Köprü üstünde evlilik teklifi yapmasının nedeni; benim Asya'da, onun Avrupa'da olması. Onun için böyle bir sürpriz yapmış." şeklinde konuşmuştu.
DİLAN AİLEYE GİRDİ
"Evlilik tarihi henüz belli değil. Zaten belli olursa siz öğrenirsiniz." açıklamasını yapan ikili, yeni yılı İzlanda'da karşılama kararı aldı. Önceki gün soluğu sevgilisinin memleketinde alan Dilan Çiçek Deniz, Saevarsson'ın ailesiyle tanışmayı da ihmal etmedi.
"KAYINPEDER!"
Thor Saevarsson'ın babasıyla birlikte objektif karşısına geçen ünlü oyuncu, gönderisinde, "Hanımlar, beyler; kayınpeder..." notunu düştü. Deniz'in bir hayli neşeli olduğu da dikkatlerden kaçmadı.