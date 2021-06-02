Dilan Çiçek Deniz reklam filminden servet kazandı
Ünlü dondurma markasının reklam filmi için kameralarına karşısına geçen oyuncu Dilan Çiçek Deniz'in, reklam anlaşmasından ne kadar kazandığı ortaya çıktı.
Dizi ve filmler kadar reklamların da aranılan ismi olan, son dönemin parlayan yıldızları arasında gösterilen Dilan Çiçek Deniz, son anlaşmasıyla dikkat çekti.
1 / 7
Güzel oyuncu, dünyaca ünlü İspanya dizisi 'La Casa de Papel' ile iş birliği yapılan reklam filminde dondurma dolu bir kasaya ulaşmaya çalışıyor.
2 / 7
Dilan Çiçek Deniz, "Böylesine önemli bir iş birliğinin bir parçası olmaktan, son derece keyifli bir çekim süreci sonunda çıkan, bu haz ve macera dolu reklam kampanyasında yer almaktan çok mutluyum" dedi.
3 / 7
Takvim gazetesinin haberine göre; son olarak 'Alev Alev' dizisinde başrolde yer alan 26 yaşındaki oyuncu, rol aldığı reklam filminden 500 bin TL ücret aldı.
4 / 7