Dilan Çiçek Deniz sütyensiz pozuyla Instagram'ı yıktı geçti!
Ünlü parfüm markasıyla anlaşan oyuncu Dilan Çiçek Deniz, kameraların karşısına geçti. Deniz, derin göğüs dekolteli pozlarını Instagram hesabından paylaştı.
Kal filmindeki sevişme sahneleriyle çok konuşulan Dilan Çiçek Deniz, bu defa cesur tarzıyla ilgi odağı oldu.
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Dilan Çiçek Deniz, dünyaca ünlü bir parfüm markasıyla anlaştı. Reklam çekimi için kameraların karşısına geçen güzel oyuncu, cüretkar bir elbise tercih etti.
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Siyah transparan eteğiyle dikkat çeken Dilan Çiçek Deniz, göğüs dekolteli pozuyla Instagram'ı kasıp kavurdu.
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Dilan Çiçek Deniz'in paylaşımı, Melisa Döngel ve Demet Evgar gibi isimlerin de beğenisini kazandı.
İşte Dilan Çiçek Deniz'in o pozları:
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