Dilan Çiçek Deniz, Thor Saevarsson'la düğünü hakkında konuştu
27 yaşındaki Dilan Çiçek Deniz, yeni projesi, Angelina Jolie’ye benzetildiği imajı ve kendisinden 11 yaş büyük yönetmen aşkı Thor Saevarsson'la düğün hazırlıkları hakkında konuştu.
İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson'la (38) nikah masasına oturmaya hazırlanan Dilan Çiçek Deniz, önceki gün Etiler’de bir restorandan çıkarken görüntülendi. Hayli keyifli olduğu görülen oyuncu, çıkış kapısında ayaküstü soruları yanıtladı.
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İşle alakalı bir toplantıya geldiğini belirten güzel oyuncu, "Yeni bir reklam anlaşması mı, yapıyorsunuz? sorusuna, "Güzel şeyler oluyor. Yakın zamanda konuşuruz" cevabını verdi.
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Burak Deniz’le başrolünü paylaştığı, dijital platformda yayınlanacak filmin çekimleri biten Deniz, "Evet, çekimlerimiz bitti. Çok güzel geçti, umarım siz de seversiniz.
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Enteresan bir karakterde göreceksiniz beni. Çok hoşuma gitti karakterim. Şimdi bahsedemiyorum, yakında" açıklamasını yaptı.
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