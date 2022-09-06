Dilan Çiçek Deniz Venedik sokaklarında öyle bir poz verdi ki...
Başrolünü Serkay Tütüncü ile paylaştığı Kusursuz Kiracı dizisiyle ekran karşısına çıkan Dilan Çiçek Deniz, Venedik tatilinden pozlarını paylaştı.
Kırmızı mini elbisesiyle Venedik Film Festivali'ne katılan güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz, Venedik tatiline tam gaz devam ediyor.
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Güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz, yayın hayatına yeni başlayan Kusursuz Kiracı dizisiyle ekranlara döndü.
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Serkay Tütüncü ile başrolü paylaşan Dilan Çiçek Deniz'in uyumu izleyicilerden tam not aldı.
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Dilan Çiçek Deniz, Venedik Film Festivali'ne katıldı.
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