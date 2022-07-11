Dilan Çiçek Deniz'den kumsal pozu: Siyah bikinisiyle yine nefes kesti
Şimdilerde sevgilisiyle tatilin tadını çıkan Dilan Çiçek Deniz, sosyal medyadan verdiği tatil pozlarıyla gündemden düşmüyor.
Güzel isim Dilan Çiçek Deniz, şu sıralar tatilin tadını çıkarıyor.
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Kusursuz fiziğini giydiği bikinilerle sergileyen Deniz, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor.
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28 Şubat 1995 yılında Sivas'ta dünyaya gelen Dilan Çiçek Deniz, İstanbul Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü'nden mezun oldu.
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2014 yılında Miss Turkey Güzellik Yarışması'na katılan ve ikinci olan Çiçek, 2015 yılında Miami’de düzenlenen Kâinat Güzellik Yarışması'nda Türkiye'yi temsil etti.
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