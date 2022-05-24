Dilan Çiçek Deniz'in süper mini elbisesi ve derin göğüs dekoltesiyle poz verdi
Güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz son zamanlarda özel hayatıyla ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.
Sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Dilan Çiçek Deniz, şimdilerde ‘Kusursuz Kiracı’ dizisinin çekimlerinde ter döküyor.
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Dilan Çiçek Deniz, son olarak Instagram sayfasından paylaştığı pembe elbisesiyle gündeme geldi.
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2015'te Miami’de düzenlenen Kâinat Güzellik Yarışması'nda Türkiye'yi temsil eden Dilan Çiçek Deniz, şimdilerde ekranların aranan yüzlerinden biri oldu.
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27 yaşındaki oyuncu İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarssonile evliliğe hazırlanıyor.
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