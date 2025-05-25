Dilan Çiçek Deniz'in transparan Cannes tarzı olay oldu
Türkiye'nin en güzel oyuncularından biri olan Dilan Çiçek Deniz, Cannes Film Festivali pozlarıyla herkesin başını döndürdü.
2014 Miss Turkey yarışmasında ikinci olduktan sonra oyunculuk kariyerine adım atan Dilan Çiçek Deniz rol aldığı yapımlardaki başarısı ve güzelliğiyle sık sık gündeme geliyor.
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Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, Cannes Film Festivali'ne katılmıştı.
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Sosyal medya hesabından Cannes pozlarını paylaşmaya devam eden Deniz, bir kez daha cesur tarzıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
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Siyah transparan tarzıyla objektif karşısına geçen Dilan Çiçek Deniz'in paylaşımlarına yorum yağdı.
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