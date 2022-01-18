Dilan Çiçek Deniz'ten şaşırtan imaj değişikliği! Gören tanıyamadı
Yeni projesi için imaj değiştiren güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz son halini "Yeni karakter yükleniyor" notuyla paylaştı.
İzlandalı sevgilisi Thor Saevarsson'dan sürpriz bir evlilik teklifi alan Dilan Çiçek Deniz geçtiğimiz haftalarda soluğu İzlanda'da almıştı.
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Dilan Çiçek Deniz sevgilisinin ailesiyle tanışmıştı. Aile ile tanıştıktan sonra bir süre İzlanda'da tatil yapan oyuncu geçtiğimiz günlerde İstanbul'a döndü.
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Çukur ve Alev Alev'in ardından yeni projesinin hazırlıklarına başlayan Deniz ilk olarak imajını değiştirdi.
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Saçlarını sarıya boyatan güzel oyuncu yeni imajını hayranlarıyla paylaştı.
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