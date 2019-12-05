Dilan Çıtak Tatlıses: Babam eski kafalı…

"Babamın öyle bir tanışma durumu yok. Önce bir isteme olacak, orada tanışacaklar. Kız evlat babası, eski kafa biraz öyle şeyleri sevmez. Bizim babalarımız eski kafalı olabiliyor, 'Mutluysanız evlenin kurtulun laftan sözden' diyor."