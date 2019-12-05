Dilan Çıtak Tatlıses: Babam eski kafalı…
Levent Dörter'le bir dargın bir barışık ilişkisine devam eden Dilan Çıtak Tatlıses artık evlenmek istediklerini söyledi. Babası İbrahim Tatlıses'in hala Levent Dörter'le tanışmadığını söyleyen Dilan Çıtak, 'Babam eski kafalı, öyl
Levent Dörter'le yeniden barıştıklarını açıklayan Dilan Çıtak Tatlıses artık evlenmek istediklerini söyledi.
İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, Levent Dörter'le tekrar barıştıklarını ve evlenmek istediklerini söyledi.
Nişantaşı'nda görüntülenen şarkıcı, babası İbrahim Tatlıses'in henüz sevgilisi Dörter'le neden tanışmadığını açıkladı: