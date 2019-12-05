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  3. 05 Aralık 2019 15:36

Dilan Çıtak Tatlıses: Babam eski kafalı…

Levent Dörter'le bir dargın bir barışık ilişkisine devam eden Dilan Çıtak Tatlıses artık evlenmek istediklerini söyledi. Babası İbrahim Tatlıses'in hala Levent Dörter'le tanışmadığını söyleyen Dilan Çıtak, 'Babam eski kafalı, öyl

Dilan Çıtak Tatlıses: Babam eski kafalı…

Levent Dörter'le yeniden barıştıklarını açıklayan Dilan Çıtak Tatlıses artık evlenmek istediklerini söyledi.

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Dilan Çıtak Tatlıses: Babam eski kafalı…

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, Levent Dörter'le tekrar barıştıklarını ve evlenmek istediklerini söyledi.

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Dilan Çıtak Tatlıses: Babam eski kafalı…

Nişantaşı'nda görüntülenen şarkıcı, babası İbrahim Tatlıses'in henüz sevgilisi Dörter'le neden tanışmadığını açıkladı:

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Dilan Çıtak Tatlıses: Babam eski kafalı…

"Babamın öyle bir tanışma durumu yok. Önce bir isteme olacak, orada tanışacaklar. Kız evlat babası, eski kafa biraz öyle şeyleri sevmez. Bizim babalarımız eski kafalı olabiliyor, 'Mutluysanız evlenin kurtulun laftan sözden' diyor."

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