SON DAKİKA
BU BİR MUCİZE! TÜİK'E GÖRE KORONAVİRÜSTE BİLE İŞSİZLİK GERİLEDİ!
  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 10 Temmuz 2020 09:50

Dilan Çıtak Tatlıses: ''Babamın çevresindekiler taciz etti''

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, önceki gece Cihangir sokaklarında nişanlısı Levent Dörter'le yürürken görüntülendi.

Dilan Çıtak Tatlıses: ''Babamın çevresindekiler taciz etti''

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, önceki gece Cihangir sokaklarında nişanlısı Levent Dörter'le yürürken görüntülendi.

1/ 8
Dilan Çıtak Tatlıses: ''Babamın çevresindekiler taciz etti''

Yüzüğüyle ilgili açıklama yapan Çıtak, "100 bin euro dermişim. Şaka bir yana Levent bu yüzüğü daha önce yaptırmıştı. Çok pahalı bir şey değil yani öyle bununla bir otomobil falan alamazsın. Güzel mutlu edici ve hoşuma giden bir şey. Sürpriz yaptı. Düğünü ertelemişti, kendini affettirdi" dedi.

2/ 8
Dilan Çıtak Tatlıses: ''Babamın çevresindekiler taciz etti''

"Babanız İbrahim Bey'le aranızdaki sular duruldu mu?" sorusuna şarkıcı, "Hayır, bunca zaman sustum ve yapılan birçok haksızlığa boyun eğdim. İşimin engellenmesine sustum. Babam değil ama onun çevresinden kişiler, yapımcıma kadar arayıp, taciz etti. İşimin durması için ellerinden geleni yaptılar" karşılığını verdi.

3/ 8
Dilan Çıtak Tatlıses: ''Babamın çevresindekiler taciz etti''

Bunlardan babasının bilgisinin olmadığını söyleyen şarkıcı, "Onu çok fazla doldurdular. Şimdiye kadar sustum ama artık canım yandı. Demek ki sabrımın sonuna gelmişim ve konuşuyorum. 'Bana ev, araba, para vermiyorlar' vah vah durumlarından dolayı konuşmuyorum. Dilan'a ne yapıldı, nasıl bir yanlış yapıldı da artık geçmişteki ayıpları gündeme getiriyor? İşimle uğraşıldı, ben bunlarla uğraşacağım diye, mesleğime harcamak istediğim enerjiyi harcayamadım" şeklinde konuştu.

4/ 8
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM