Dilan Çıtak Tatlıses: ''Babamın çevresindekiler taciz etti''

Yüzüğüyle ilgili açıklama yapan Çıtak, "100 bin euro dermişim. Şaka bir yana Levent bu yüzüğü daha önce yaptırmıştı. Çok pahalı bir şey değil yani öyle bununla bir otomobil falan alamazsın. Güzel mutlu edici ve hoşuma giden bir şey. Sürpriz yaptı. Düğünü ertelemişti, kendini affettirdi" dedi.