Dilan Çıtak Tatlıses: ''Babamın çevresindekiler taciz etti''
İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, önceki gece Cihangir sokaklarında nişanlısı Levent Dörter'le yürürken görüntülendi.
İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, önceki gece Cihangir sokaklarında nişanlısı Levent Dörter'le yürürken görüntülendi.
Yüzüğüyle ilgili açıklama yapan Çıtak, "100 bin euro dermişim. Şaka bir yana Levent bu yüzüğü daha önce yaptırmıştı. Çok pahalı bir şey değil yani öyle bununla bir otomobil falan alamazsın. Güzel mutlu edici ve hoşuma giden bir şey. Sürpriz yaptı. Düğünü ertelemişti, kendini affettirdi" dedi.
"Babanız İbrahim Bey'le aranızdaki sular duruldu mu?" sorusuna şarkıcı, "Hayır, bunca zaman sustum ve yapılan birçok haksızlığa boyun eğdim. İşimin engellenmesine sustum. Babam değil ama onun çevresinden kişiler, yapımcıma kadar arayıp, taciz etti. İşimin durması için ellerinden geleni yaptılar" karşılığını verdi.
Bunlardan babasının bilgisinin olmadığını söyleyen şarkıcı, "Onu çok fazla doldurdular. Şimdiye kadar sustum ama artık canım yandı. Demek ki sabrımın sonuna gelmişim ve konuşuyorum. 'Bana ev, araba, para vermiyorlar' vah vah durumlarından dolayı konuşmuyorum. Dilan'a ne yapıldı, nasıl bir yanlış yapıldı da artık geçmişteki ayıpları gündeme getiriyor? İşimle uğraşıldı, ben bunlarla uğraşacağım diye, mesleğime harcamak istediğim enerjiyi harcayamadım" şeklinde konuştu.