Dilan Çıtak Tatlıses isyan etti: Onlar yüzünden hasta olduk
Corona virüse yakalanan Dilan Çıtak Tatlıses ile sevgilisi Levent Dörter, sıkıntılı bir ay geçirdikten sonra taburcu olmuştu. Çift, şimdilerde gündelik hayatlarına geri döndü.
Corona virüse yakalanan Dilan Çıtak Tatlıses ile sevgilisi Levent Dörter, sıkıntılı bir ay geçirdikten sonra taburcu olmuştu. Çift, şimdilerde gündelik hayatlarına geri döndü.
Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; ikili, önceki gün Nişantaşı'ndaki bir kırtasiyeden çıkarken görüntülendi. Evlerindeki eksikleri tamamladıklarını söyleyen Tatlıses, geçirdiği zor günleri şöyle anlattı:
'TEDAVİ SÜRECİNDE KALBİM SIKIŞIYORDU' "Sıkıcı ve kötü bir süreç geçiyor. İhtiyaçlar için çıkmak zorunda kalıyoruz ama çok korkuyoruz. Aşırı bir stres oluyor. Tedavi sürecinde kalbim sıkışıyordu. Levent'in ateşi çıktıkça ben 'Adamı kaybediyoruz herhalde' demeye başladım. Alkol ve sigara kullanmadığımız için kolay atlattık."