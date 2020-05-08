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  3. 08 Mayıs 2020 14:45

Dilan Çıtak Tatlıses isyan etti: Onlar yüzünden hasta olduk

Corona virüse yakalanan Dilan Çıtak Tatlıses ile sevgilisi Levent Dörter, sıkıntılı bir ay geçirdikten sonra taburcu olmuştu. Çift, şimdilerde gündelik hayatlarına geri döndü.

Dilan Çıtak Tatlıses isyan etti: Onlar yüzünden hasta olduk

Corona virüse yakalanan Dilan Çıtak Tatlıses ile sevgilisi Levent Dörter, sıkıntılı bir ay geçirdikten sonra taburcu olmuştu. Çift, şimdilerde gündelik hayatlarına geri döndü.

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Dilan Çıtak Tatlıses isyan etti: Onlar yüzünden hasta olduk

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; ikili, önceki gün Nişantaşı'ndaki bir kırtasiyeden çıkarken görüntülendi. Evlerindeki eksikleri tamamladıklarını söyleyen Tatlıses, geçirdiği zor günleri şöyle anlattı:

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Dilan Çıtak Tatlıses isyan etti: Onlar yüzünden hasta olduk

'TEDAVİ SÜRECİNDE KALBİM SIKIŞIYORDU' "Sıkıcı ve kötü bir süreç geçiyor. İhtiyaçlar için çıkmak zorunda kalıyoruz ama çok korkuyoruz. Aşırı bir stres oluyor. Tedavi sürecinde kalbim sıkışıyordu. Levent'in ateşi çıktıkça ben 'Adamı kaybediyoruz herhalde' demeye başladım. Alkol ve sigara kullanmadığımız için kolay atlattık."

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Dilan Çıtak Tatlıses isyan etti: Onlar yüzünden hasta olduk

Sıkıntılı günlerin ardından üretim yapmaya karar verdiklerini söyleyen Levent Dörter ise, "YouTube'a ağırlık vermeye başladık. Sürekli bir araya gelip, şarkı kaydı yapıyoruz. Evi stüdyoya çevirdik. Çok güzel bir şarkı çıkıyor. Psikolojimiz adına bu dönem şarkı çıkartmak mantıklı geldi."

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