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Dilan Çıtak Tatlıses uçakta kavga etti; THY kara listeye aldı

THY'nin Bodurm-İstanbul seferini yapan uçağa binen İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, kedisi için kendisini uyaran kabin memurlarıyla tartıştı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, THY'nin Tatlıses'i kara listeye aldığı öğrenildi.

Kaynak: DHA
Dilan Çıtak Tatlıses uçakta kavga etti; THY kara listeye aldı - Resim: 1

Olay, dün gece Türk Hava Yolları'nın (THY) Bodrum - İstanbul seferini yapan uçağında meydana geldi. Sanatçı İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, Bodrum’dan İstanbul’a gelen THY uçağına bindi. Uçak İstanbul hava sahasına yaklaştığı sırada Dilan Çıtak Tatlıses'e ait olduğu öğrenilen kedi miyavlamaya başladı. 

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Dilan Çıtak Tatlıses uçakta kavga etti; THY kara listeye aldı - Resim: 2

Bunun üzerine Tatlıses, kediyi pusetten çıkarıp kucağına aldı. Uçağın İstanbul Havalimanı’na iniş için alçaldığı sırada kabin memuru Tatlıses'i kediyi pusete koyması konusunda uyardı. İkili arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüştü.Olay nedeniyle pilot uçağa polis ekiplerini çağırdı

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Dilan Çıtak Tatlıses uçakta kavga etti; THY kara listeye aldı - Resim: 3

. THY kabin memuru, kendisine saldıran Dilan Çıtak Tatlıses’ten şikayetçi oldu. Taraflar polis eşliğinde karakola götürüldü. Dilan Çıtak Tatlıses burada verdiği ifadenin ardından havalimanından ayrıldı.

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Dilan Çıtak Tatlıses uçakta kavga etti; THY kara listeye aldı - Resim: 4

THY KARA LİSTEYE ALDI

Olayın ardından şikayet üzerine Dilan Çıtak Tatlıses ile kabin memuru karakolluk oldu. Dilan Çıtak Tatlıses'in, havayolu şirketi tarafından kara listeye alındığı öğrenildi.

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