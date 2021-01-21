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  3. 21 Ocak 2021 21:21

Dilan Çıtak Tatlıses’ten görevli memura hakaret

İbrahim Tatlıses'in şarkıcı kızı Dilan Çıtak hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağına uymadı. Polis tarafından durdurulan Çıtak'a 3150 TL ceza kesildi.

Dilan Çıtak Tatlıses’ten görevli memura hakaret

İbrahim Tatlıses'in şarkıcı kızı Dilan Çıtak hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağına uymadı. Polis tarafından durdurulan Çıtak'a 3150 TL ceza kesildi.

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Dilan Çıtak Tatlıses’ten görevli memura hakaret

POLİSE HAKARET ETTİ
Tartıştığı polislere hakaret ettiği için savcılığa şikayet edilen Çıtak, verdiği ifadede "Olay günü hasta köpeğimi veterinere götürüyordum. Polis ceza kestiği sırada köpeğim kustu. Ben de sinir krizi geçirdim" dedi.

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Dilan Çıtak Tatlıses’ten görevli memura hakaret

Soruşturmada ifade veren Çıtak, olay günü nişanlısı Levent Dörter ile birlikte köpeğini veterinere götürmek istediklerini, polisler durdurduğunda köpeğinin kusmaya başladığını ve elindeki raporu polise gösterip acil hastaneye gitmek istediklerini söylediğini anlattı.

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Dilan Çıtak Tatlıses’ten görevli memura hakaret

Köpeği veterinere götürmek için yasağı ihlal ettiğini, bu nedenle kendisine kesilen cezaya itiraz ettiğini belirtti.

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