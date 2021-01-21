Dilan Çıtak Tatlıses’ten görevli memura hakaret
İbrahim Tatlıses'in şarkıcı kızı Dilan Çıtak hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağına uymadı. Polis tarafından durdurulan Çıtak'a 3150 TL ceza kesildi.
İbrahim Tatlıses'in şarkıcı kızı Dilan Çıtak hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağına uymadı. Polis tarafından durdurulan Çıtak'a 3150 TL ceza kesildi.
POLİSE HAKARET ETTİ
Tartıştığı polislere hakaret ettiği için savcılığa şikayet edilen Çıtak, verdiği ifadede "Olay günü hasta köpeğimi veterinere götürüyordum. Polis ceza kestiği sırada köpeğim kustu. Ben de sinir krizi geçirdim" dedi.
Soruşturmada ifade veren Çıtak, olay günü nişanlısı Levent Dörter ile birlikte köpeğini veterinere götürmek istediklerini, polisler durdurduğunda köpeğinin kusmaya başladığını ve elindeki raporu polise gösterip acil hastaneye gitmek istediklerini söylediğini anlattı.