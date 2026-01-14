Dilan Çıtak'ın Survivor'daki tuvalet itirafı olay oldu
TV8'in bir ekran klasiği haline gelen yarışması Survivor'un yeni sezonunun olaylı yarışmacılarından Dilan Çıtak bu sefer de yaptığı "tuvalet" itirafıyla gündemde...
TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor'a katılan Dilan Çıtak'ın performansı sosyal medya büyük yankı uyandırmaya devam ediyor.
Agrasif halleriyle dikkat çeken Çıtak, geçtiğimiz günlerde yarışmadaki Onur Alp'e "Kız gibi yarıştı. Saçı uzun ya ondan. Bir erkek için kız gibi oynamak utanılacak bir şey." diyerek büyük tepki çekmişti.
Dilan Çıtak bu sefer de Survivor adasında tuvalet sorunundan dert yandı ve 12 gündür tuvaletini tuttuğunuitiraf etti.
Dilan Çıtak, "12 gündür tuvalete gitmiyorum, terleyerek eritiyorum" itirafıyla sosyal medyada Survivor izleyisi tarafından gündem oldu.
