Dilan Çıtak'tan babası İbrahim Tatlıses'e rest: ''Saygı bir yere kadar''

Magazin Burada’nın haberine göre Çıtak, “Hiç üzerime alınmıyorum, çok da ilgilenmiyorum. Oralar benim fazla ilgilendiğim kısımlar olmuyor. Ben daha çok hayvan ve insan meselelerine üzülüyorum, böyle boş meselelerle ilgilenmiyorum” dedi. Ayrıca, babasının soyadını kullanmasıyla ilgili olarak da “Hiç ait olmadığınız bir bedende olmak sizi mutlu eder mi? Etmez. Saygı da bir yere kadar. Ben gereken saygıyı gösterdim, şu an kendi soyadımla, eşimin soyadıyla çok mutluyum” ifadelerini kullandı.