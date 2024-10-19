Dilan Polat Ablası Sıla Doğu'yla dudak dudağa partileyince ortalık karıştı
Kara para aklama’ ve ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma’ suçlamalarından yargılandığı davada tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilen Dilan Polat ailesi ve yakın arkadaşlarıyla verdiği partide sahnede Enerji adlı şarkısını seslendirirken kendisine eşlik eden ablası Sıla Doğu ile dudak dudağa öpüşünce sosyal medya ayağa kalktı.
Lüks yaşantısını gözler önüne serdiği için tepki çeken Dilan Polat cezaevinden çıktıktan sonra "nerede kaldık" demiş ve eski şatafatlı hayatına hızlı bir geri dönüş yapmıştı.
Sosyal medyaya çok hızlı bir dönüş yapan Dilan Polat bu kez de ailesi ve yakın arkadaşları ile tahliyesi kutladığı parti ile gündem oldu. Gece boyunca sahnede dans edip şarkılar söyleyen Dilan Polat'a Enerji adlı şarkısını söylerken sahnede kendisine ablası Sıla Doğu da eşlik etti.
Ancak Dilan Polat ve Sıla Doğu kardeşlerin sahnede sınırıları aşan şovu ortalığı birbirine kattı. Abla kardeş sahnede dudak dudağa öpüşürken, o anlara dair görüntüler partiye katılan dostları tarafından sosyal medyaya servis edildi.
Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntülerin ardından Dilan Polat'tan açıklama gecikmedi.