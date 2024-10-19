Dilan Polat Ablası Sıla Doğu'yla dudak dudağa partileyince ortalık karıştı

Sosyal medyaya çok hızlı bir dönüş yapan Dilan Polat bu kez de ailesi ve yakın arkadaşları ile tahliyesi kutladığı parti ile gündem oldu. Gece boyunca sahnede dans edip şarkılar söyleyen Dilan Polat'a Enerji adlı şarkısını söylerken sahnede kendisine ablası Sıla Doğu da eşlik etti.