Dilan Polat bu sefer de Engin Polat'ın bacaklarını yayınladı: ''Namaz kılmaktan morardılar''
‘Suç örgütü kurma’, ‘kara para aklama’ ve ‘yasadışı bahis’ suçlamasıyla 40’ar yıla kadar hapsi istendiği davada tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilen Dilan Polat, eşi Engin Polat’ın cezaevinde namaz kılmaktan bacaklarının karardığını belirterek Engin Polat'ın bacaklarını yayınladı.
Dilan Polat ve eşi Engin Polat haklarındaki 3 ayrı suçtan toplam 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapisle yargılanırken tutuklu bulundukları cezaevinden tutuksuz yargılanmak üzer epeş peşe tahliye edilmişti.
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Dilan Polat, Instagram paylaşımında eşi Engin Polat’ın cezaevinde namaz kılmaktan bacaklarının karardığını söyledi.
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Dilan Polat bugünkü Instagram paylaşımında eşi Engin Polat’ın bacaklarını çekip şöyle dedi:
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“Engin’in bacaklarına berces yaptım çünkü namaz kılmaktan… Halı yok ya orda (cezaevi). Böyle kararmış. Yere vuruyordun di mi? Benim de öyle oluyordu. Önce morarıyor, sonra kararıyor Engin di mi?”
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