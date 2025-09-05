Dilan Polat duyurdu: ''Engin beni evden kovdu''
Kara para aklama ve suç mrgütüne üye olma iddialarıyla yargılanan Dilan Polat ile eşi Engin Polat arasında soğuk rüzgarlar esiyor. Bir süre önce "boşanacağız" açıklamasını yapan Dilan Polat bu sefer de eşi Engin Polat'ın kendisini evden kovduğunu açıkladı.
'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma yönetme', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' ve 'Futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet' suçlarından 40 yıla kadar hapsi istenen Dilan Polat ve eşi Engin Polat'la ilgili dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı.
Sebest kaldıktan sonra şatafatlı hayatlarına kaldıkları yerden devam eden Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin bir süre önce boşanacakları iddia edilmişti. Hatta boşanma kararını ise Dilan Polat bizzat kendisi açıklamıştı.
İkili bu boşanma kararından kısa sürede vazgeçerken bugün de Dilan Polat eşi Engin Polat'ın kendisini evden kovduğunu duyurdu.
Sosyal medyadan bir mesaj yayınlayan Dilan Bir süredir aralarında iletişimin azaldığını ve Engin’in yanında olmadığını ifade eden Dilan Polat, bu sefer affetmeyeceğini de belirtti. Bu olay ikilinin ilk ayrılığı değil. Öncesinde de birkaç sıkıntı yaşamış ardından ise barıştıklarını duyurmuşlardı. Dilan Polat “bu sefer affetmeyeceğim” diyor ama bakalım gelişmeleri birlikte göreceğiz!