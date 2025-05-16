Dilan Polat ile Engin Polat çiftinden sürpriz haber: Tüp bebek tedavisi işe yaradı, anne oluyor!

Geçtiğimiz aylarda Beyaz TV'de yayınlanan "Söylemezsem Olmaz" programında Didem Delen, "Dilan Polat ve Engin Polat boşanıyorlar. 19 Aralık'ta suç iddialarıyla ilgili mahkemeleri var. Boşanma için başvuru yapılmış. İkinci mahkeme zamanı boşanmış bir çift olacaklar. Neden boşanıyorlar? Geçimsizlik sebebiyle değil; altında çok farklı sebepler var. Şirketler Dilan Polat’ın üzerine... Engin Polat, cezai indirimden faydalanmak istiyor" iddiasını ortaya atmıştı.