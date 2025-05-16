Dilan Polat ile Engin Polat çiftinden sürpriz haber: Tüp bebek tedavisi işe yaradı, anne oluyor!
Cezaevinden tahliye olduktan sonra eski hayatına kaldığı yerden devam eden ancak bir süre önce boşanacakları iddia edilen Dilan Polat ve Engin Polat çiftinden sürpriz bir haber geldi...
Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamasıyla tutuklanan Dilan ve Engin Polat, yaklaşık 10 ay tutuklu kaldıktan sonra geçtiğimiz haftalarda cezaevinden tahliye edilmişti.
Cezaevine girmeden önce şatafatlı yaşamı ve gösterişli paylaşımlarıyla dikkat çeken Polat, tahliyesinin ardından eski hayatına hızla geri dönmüştü.
Geçtiğimiz aylarda Beyaz TV'de yayınlanan "Söylemezsem Olmaz" programında Didem Delen, "Dilan Polat ve Engin Polat boşanıyorlar. 19 Aralık'ta suç iddialarıyla ilgili mahkemeleri var. Boşanma için başvuru yapılmış. İkinci mahkeme zamanı boşanmış bir çift olacaklar. Neden boşanıyorlar? Geçimsizlik sebebiyle değil; altında çok farklı sebepler var. Şirketler Dilan Polat’ın üzerine... Engin Polat, cezai indirimden faydalanmak istiyor" iddiasını ortaya atmıştı.
Ancak bu boşanma iddiasının ardından Dilan Polat 'Söyleyin de o tarihte orada olalım' diyerek boşanma iddialarını yalanlamıştı.