Dilan Polat ile Sıla Doğu saçsaça başbaşa birbirine girdi!
Birlikte cezaevine giren, sahnede dudak dudağa öpüştükleri için aynı soruşturma kapsamında ifade veren Dilan Polat ile kardeşi Sıla Doğu bu sefer saçsaça başbaşa birbirine girdi.
"Kara para aklama", "nitelikli dolandırıcılık" ve "vergi usul kanununa muhalefet" gibi pek çok suçlamayla bir dönem birlikte tutuklanan Dilan Polat ile kardeşi Sıla Doğu'nun arası çok fena bozuldu.
1 / 4
Hatırlanacağı gibi bir süre önce Sılda doğu kardeşi Dilan Polat'ın evine taşınmıştı...
2 / 4
Ancak Dilan Polat'tan dün kardeşi Sılda Doğu ile ilgili şoke eden görüntülerle çok ağır suçlamalar geldi.
3 / 4
Dilan Polat, kardeşi Sıla Doğu için "Bir daha benim evime giremez, benim böyle bir kardeşim yoktur" diyen Dilan Polat saçlarının koparıldığını ve darp edildiğini söyledi.
4 / 4