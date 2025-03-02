Dilan Polat ve Engin Polat "uyuşturucu kullanımı" iddiasıyla gözaltında
Dilan Polat ve eşi Engin Polat, haklarında 'uyuşturucu madde satın almak, bulundurmak veya kullanmak' suçundan başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medyada paylaşılan bir video içeriğiyle ilgili yapılan ihbarlar sonucunda videoda yer alan Engin Polat, Alper Kürşat Polat, Hazal Erdoğan ve videoyu çeken Dilan Polat hakkında re'sen soruşturma başlatılmıştı. Kişiler hakkında savcılıkça 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçlarından gözaltı kararı verildi ve Polat çifti gece saatlerinde gözaltına alındı.
Polisin güvenlik önlemleri altında hastanede sağlık kontrolünden geçirilen Polat çifti, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Sağlık kontrolü sırasında yakınlarının Polat çiftinin önüne geçerek basın mensuplarının görüntü almasını engelledikleri görüldü.
Gözaltına alınan Dilan ve Engin Polat sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne getirildi.
Gözaltına alınmadan önce sosyal medyadan bir görüntü paylaşan Dilan Polat, "Arkadaşlar ben artık yaşayamıyorum. Yaşayabilecek gücüm kalmadı, artık bittim. Bakın bir video çekiyorum. Her yerde paylaşılıyor, bilmem ne içmişler diye. Ve şu an öğreniyorum hakkımızda haber çıkmış gözaltı diye. Alın götürün beni, her şeyimi alın ama artık canımı da alın. Bırakın beni. Artık gücüm kalmadı. Her şeyden bıktım. Çocuğumun psikolojisi bozuldu. Daha ne diyeceksiniz, kara para dendi, örgüt dendi artık bir bu kalmıştı. Hayatım boyunca masama koysunlar (uyuşturucu) onun ne olduğunu bilmem, görmedim. Bir insan uykudan uyanmış birilerini çekti diye gözaltına alınabilir mi?" ifadelerini kullanmıştı.