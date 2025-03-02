Dilan Polat ve Engin Polat "uyuşturucu kullanımı" iddiasıyla gözaltında

Gözaltına alınmadan önce sosyal medyadan bir görüntü paylaşan Dilan Polat, "Arkadaşlar ben artık yaşayamıyorum. Yaşayabilecek gücüm kalmadı, artık bittim. Bakın bir video çekiyorum. Her yerde paylaşılıyor, bilmem ne içmişler diye. Ve şu an öğreniyorum hakkımızda haber çıkmış gözaltı diye. Alın götürün beni, her şeyimi alın ama artık canımı da alın. Bırakın beni. Artık gücüm kalmadı. Her şeyden bıktım. Çocuğumun psikolojisi bozuldu. Daha ne diyeceksiniz, kara para dendi, örgüt dendi artık bir bu kalmıştı. Hayatım boyunca masama koysunlar (uyuşturucu) onun ne olduğunu bilmem, görmedim. Bir insan uykudan uyanmış birilerini çekti diye gözaltına alınabilir mi?" ifadelerini kullanmıştı.