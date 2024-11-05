Dilan Polat'tan boşanma açıklaması
Cezaevinden tahliye olduktan sonra eski hayatına kaldığı yerden devam eden Dilan Polat ve Engin Polat, bu kez boşanma iddialarıyla gündeme geldi. Dilan Polat, ayrılık iddialarına sosyal medya hesabından yanıt verdi.
Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamasıyla tutuklanan Dilan ve Engin Polat, yaklaşık 10 ay tutuklu kaldıktan sonra geçtiğimiz haftalarda cezaevinden tahliye edilmişti.
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Cezaevine girmeden önce şatafatlı yaşamı ve gösterişli paylaşımlarıyla dikkat çeken Polat, tahliyesinin ardından eski hayatına hızla dönmeye başladı.
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Sık sık maddi sıkıntıları olmadığını ifade eden Polatlar, Dilan Polat'ın Instagram hesabından reklam yapmaya başladı.
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Son olarak, Dilan Polat ve Engin Polat’ın boşanacağına dair şaşırtıcı bir iddia ortaya atıldı.
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