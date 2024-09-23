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Dilan Polat'tan dikkat çeken sözler: ''Hesaplaştım, yüzleştim, hatalarım var''

Cezaevinden tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildikten sonra sosyal medya hesabından paylaşımlarına devam eden Dilan Polat, verdiği ilk röportajda "Hesaplaştım, yüzleştim, hatalarım var" dedi.

Kaynak: Sabah Gazetesi
Dilan Polat'tan dikkat çeken sözler: ''Hesaplaştım, yüzleştim, hatalarım var'' - Resim: 1

Dilan Polat ve eşi Engin Polat haklarındaki 3 ayrı suçtan toplam 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapisle yargılanırken tutuklu bulundukları cezaevinden tutuksuz yargılanmak üzer epeş peşe tahliye edilmişti.

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Dilan Polat'tan dikkat çeken sözler: ''Hesaplaştım, yüzleştim, hatalarım var'' - Resim: 2

Cezaevinden çıktıktan sonraki paylaşımları ve yaşadıklarına dair anlattıkları çok konuşulan Dilan Polat, cezaevinden çıktıktan sonra yaşadıklarını Günaydın'dan Tuba Kalçık'a verdiği ilk röportajda, "Aylarca kendimle çok hesaplaştım, yüzleştim, hatalarım var" dedi.

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Dilan Polat'tan dikkat çeken sözler: ''Hesaplaştım, yüzleştim, hatalarım var'' - Resim: 3

Sosyal medya paylaşımlarıyla büyük tepki çeken Dilan Polat, cezaevinde hatalarını fark ettiğini belirterek, “Toplumun hassas noktalarını göz ardı etmişim. Artık daha dikkatli içerikler paylaşacağım” dedi.

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Dilan Polat'tan dikkat çeken sözler: ''Hesaplaştım, yüzleştim, hatalarım var'' - Resim: 4

Linç kampanyasına maruz kaldıklarını, ancak suçlamaların gerçek olmadığını savundu. 

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