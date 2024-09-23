Dilan Polat'tan dikkat çeken sözler: ''Hesaplaştım, yüzleştim, hatalarım var''
Cezaevinden tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildikten sonra sosyal medya hesabından paylaşımlarına devam eden Dilan Polat, verdiği ilk röportajda "Hesaplaştım, yüzleştim, hatalarım var" dedi.
Dilan Polat ve eşi Engin Polat haklarındaki 3 ayrı suçtan toplam 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapisle yargılanırken tutuklu bulundukları cezaevinden tutuksuz yargılanmak üzer epeş peşe tahliye edilmişti.
Cezaevinden çıktıktan sonraki paylaşımları ve yaşadıklarına dair anlattıkları çok konuşulan Dilan Polat, cezaevinden çıktıktan sonra yaşadıklarını Günaydın'dan Tuba Kalçık'a verdiği ilk röportajda, "Aylarca kendimle çok hesaplaştım, yüzleştim, hatalarım var" dedi.
Sosyal medya paylaşımlarıyla büyük tepki çeken Dilan Polat, cezaevinde hatalarını fark ettiğini belirterek, “Toplumun hassas noktalarını göz ardı etmişim. Artık daha dikkatli içerikler paylaşacağım” dedi.
Linç kampanyasına maruz kaldıklarını, ancak suçlamaların gerçek olmadığını savundu.