Dilan Polat'tan dikkat çeken sözler: ''Hesaplaştım, yüzleştim, hatalarım var''

Cezaevinden çıktıktan sonraki paylaşımları ve yaşadıklarına dair anlattıkları çok konuşulan Dilan Polat, cezaevinden çıktıktan sonra yaşadıklarını Günaydın'dan Tuba Kalçık'a verdiği ilk röportajda, "Aylarca kendimle çok hesaplaştım, yüzleştim, hatalarım var" dedi.