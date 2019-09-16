  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 16 Eylül 2019 17:45

Dilara Gönder o anları ilk kez paylaştı: Yeniden doğduğum an

Sunucu ve oyuncu Dilara Gönder, geçtiğimiz Şubat ayında ilk çocuğu Demiralp'i kucağına almıştı. Bebeği dünyaya geldikten sonra ekranlara ara veren güzel sunucu sosyal medya hesabından oğluyla ilk karşılaşma anını paylaştı. Gönder

Dilara Gönder o anları ilk kez paylaştı: Yeniden doğduğum an

Sunucu-Oyuncu Dilara Gönder 14.02.2019 tarihinde anne olmuştu. Anne olduktan sonra ekranlara ara veren ünlü isim sosyal medya hesabından oğlu Demiralp'e kavuştuğu anın fotoğrafını paylaştı.

1/ 81
Dilara Gönder o anları ilk kez paylaştı: Yeniden doğduğum an

Gönder paylaştığı bu fotoğrafın altına; 'oğlum Demiralp'i ilk görüşüm, yeniden doğduğum an...' notuyla paylaştı.

2/ 81
Dilara Gönder o anları ilk kez paylaştı: Yeniden doğduğum an

Kimi ekranlardan uzak büyüdü, kimi ise kameralar önünde yaşam sürdü. İşte ünlü isimlerin çocukları…

3/ 81
Dilara Gönder o anları ilk kez paylaştı: Yeniden doğduğum an

MERYEM UZERLİ VE KIZI LARA

4/ 81
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM