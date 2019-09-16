Dilara Gönder o anları ilk kez paylaştı: Yeniden doğduğum an
Sunucu ve oyuncu Dilara Gönder, geçtiğimiz Şubat ayında ilk çocuğu Demiralp'i kucağına almıştı. Bebeği dünyaya geldikten sonra ekranlara ara veren güzel sunucu sosyal medya hesabından oğluyla ilk karşılaşma anını paylaştı. Gönder
Sunucu-Oyuncu Dilara Gönder 14.02.2019 tarihinde anne olmuştu. Anne olduktan sonra ekranlara ara veren ünlü isim sosyal medya hesabından oğlu Demiralp'e kavuştuğu anın fotoğrafını paylaştı.
Gönder paylaştığı bu fotoğrafın altına; 'oğlum Demiralp'i ilk görüşüm, yeniden doğduğum an...' notuyla paylaştı.
Kimi ekranlardan uzak büyüdü, kimi ise kameralar önünde yaşam sürdü. İşte ünlü isimlerin çocukları…