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  3. 22 Ocak 2018 12:40

Dilber Ay'dan erotik film açıklaması

10 güne kadar yeni albüm çıkaracağını söyleyen şarkıcı özel hayatıyla ilgili de ilginç açıklamalarda bulundu.

Dilber Ay'dan erotik film açıklaması

Dilber Ay'ın isim benzerliğinden de başı epey ağrımış.

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Dilber Ay'dan erotik film açıklaması

İyi para kazandınız mı?

Benim kazandığımı kimse kazanmamıştır. Ama yedim içtim gezdim. Zaten neye yatırayım? Bir de canım benim, ben bir orduyu besliyorum, orduyu.

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Dilber Ay'dan erotik film açıklaması

Akrabalarınıza siz mi bakıyorsunuz?

Tabii. 30 torunum var benim. Kızımın çocuklarından, oğlumun çocuklarından... İyi bir anayım. Her şeylerini bana danışırlar. Gizli bir şey yapanın cezasını keserim.

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Dilber Ay'dan erotik film açıklaması

Geriye bakınca en çok neleri özlüyorsunuz?

30'lu yaşlarımı özlüyorum. Fırtınaydım, kasırga gibiydim. Sanatım bugün daha büyük kasırga. Ama o zaman gençlik vardı işte. Gördüğün her yer daha güzel gelir gençlikte. Haa, şimdi de çok gencim. 20 yaşında kız gibiyim. Millet gerdiriyor, çaktırıyor, diktiriyor... Ben de Allah tarafından her sene estetik oluyorum. Bin kere maşallah!

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