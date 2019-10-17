Dilber Ay’ın mirası aileyi karıştırdı! Mezarı açılacak

KIZI FİLİZ: "NÜFUSTA ANNEMİN ÜZERİNE KAYITLI DEĞİLİZ" İbrahim Bey 'ben oraları kendi emeğimle aldım' demiş, hangi emek? Hangi gün benim anneme yardım etmiş. Şimdi çıkıp diyor ki, bunlar miras peşine düşüyor. Kendi değil miydi televizyonlara çıkıp 'mezarını yaptıramadım' diye ağlayan?