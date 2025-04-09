Dilber geri döndü... İnci Taneleri’ndeki büyük sır çözülüyor

Anıl Durmuş’un vurucu sözleriyle beğeni toplayan ‘Durmam’ isimli şarkısının fonda yer aldığı tanıtımda, “Sol yanına sor, ben bilmem, bir sen mi kaldın” dizelerinin ardından Azem’in dilinden dökülen “Onu, Ferda’yı buldum” cümlesi gözyaşlarının sel olup akacağı bir bölüme işaret ediyor.