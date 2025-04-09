Dilber geri döndü... İnci Taneleri’ndeki büyük sır çözülüyor
Kanal D ekranlarında yayınlanan ve Ramazan ayı nedeniyle ara verilen Dilber dizisi kaldığı yerden devam ediyor... Yılmaz Erdoğan imzalı sevilen dizisi İnci Taneleri’nde bir gizem daha çözülüyor...
Kanal D'nin izlenme rekorları kıran İnci Taneleri dizisinde Azem’in “Ne güzel değil mi? Sevginin bazen her şeye kafa tutabilmesi. Önyargı denen canavarı bir sarılmayla bertaraf edebilmesi ne güzel” sözleriyle başlayan duygu yüklü tanıtımla merak uyandıran dizinin yeni bölümünde Azem’in her yerde aradığı oğlu Ferda ortaya çıkıyor.
Ferda karakterine başarılı oyuncu Taylan Merdan hayat veriyor. Ferda ile Azem’in karşı karşıya gelmesinin ardından neler yaşanacağı ise şimdiden büyük bir merak konusu.
Anıl Durmuş’un vurucu sözleriyle beğeni toplayan ‘Durmam’ isimli şarkısının fonda yer aldığı tanıtımda, “Sol yanına sor, ben bilmem, bir sen mi kaldın” dizelerinin ardından Azem’in dilinden dökülen “Onu, Ferda’yı buldum” cümlesi gözyaşlarının sel olup akacağı bir bölüme işaret ediyor.
Rıza Kocaoğlu’nun canlandırdığı Nusret karakterinin, Azem’e yaptığı “Sen zamanında yapmadığın babalığı şimdi yapmak istiyorsun ama artık çok geç!” çıkışı ise dizideki çatışmanın devam edeceğini gösteriyor.