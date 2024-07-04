Dilber'i pavyonda bırakan Hazar Ergüçlü bikini sezonunu açtı
Dilber karakteri ile geçtiğimiz yayın döneminde televizyon ekranlarına da reytinglere de damgasını vuran Hazar Ergüçlü çekimlere verilen arada soluğu yaz tatilinde aldı.
Yılmaz Erdoğan'ın yazdığı İnci Taneleri dizisinde 'Dilber' karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Hazar Ergüçlü, dizinin sezon finalinin ardından tatilin tadını çıkarmaya başladı.
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Sosyal medyada tatil fotoğraflarını ardı ardına paylaşan Hazar Ergüçlü'nün bikinili pozlarına beğeni yağdı.
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Kuzey Güney, Medcezir, Yüksek Sosyete, Alev Alev, Hayat Bugün ve şimdi de İnci Taneleri gibi dizilerde rol alan Hazar Ergüçlü, sezon finalinin ardından tatil yapmak için soluğu deniz kenarında aldı.
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Tatilinden renkli kareleri sosyal medyada paylaşan Ergüçlü, bikinisini düzeltirken çekilen fotoğraflarıyla beğeni topladı.
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