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  4. Dilber'i pavyonda bırakan Hazar Ergüçlü bikini sezonunu açtı

Dilber'i pavyonda bırakan Hazar Ergüçlü bikini sezonunu açtı

Dilber karakteri ile geçtiğimiz yayın döneminde televizyon ekranlarına da reytinglere de damgasını vuran Hazar Ergüçlü çekimlere verilen arada soluğu yaz tatilinde aldı.

Dilber'i pavyonda bırakan Hazar Ergüçlü bikini sezonunu açtı - Resim: 1

Yılmaz Erdoğan'ın yazdığı İnci Taneleri dizisinde 'Dilber' karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Hazar Ergüçlü, dizinin sezon finalinin ardından tatilin tadını çıkarmaya başladı.

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Dilber'i pavyonda bırakan Hazar Ergüçlü bikini sezonunu açtı - Resim: 2

Sosyal medyada tatil fotoğraflarını ardı ardına paylaşan Hazar Ergüçlü'nün bikinili pozlarına beğeni yağdı.

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Dilber'i pavyonda bırakan Hazar Ergüçlü bikini sezonunu açtı - Resim: 3

Kuzey Güney, Medcezir, Yüksek Sosyete, Alev Alev, Hayat Bugün ve şimdi de İnci Taneleri gibi dizilerde rol alan Hazar Ergüçlü, sezon finalinin ardından tatil yapmak için soluğu deniz kenarında aldı.

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Dilber'i pavyonda bırakan Hazar Ergüçlü bikini sezonunu açtı - Resim: 4

Tatilinden renkli kareleri sosyal medyada paylaşan Ergüçlü, bikinisini düzeltirken çekilen fotoğraflarıyla beğeni topladı.

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