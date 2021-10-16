Diletta Leotta Can Yaman’a aşkını böyle haykırdı
Reklam çekimi için İtalya'ya giden Can Yaman, yeni dizi anlaşması yaparak kariyerine burada devam etme kararı almıştı. Yakışıklı oyuncu spor spikeri Diletta Leotta ile yaşadığı aşkla da magazin gündemine damga vurmuştu.
İkili ilişkileriyle sık sık sosyal medyanın gündemine gelirken çok geçmeden ayrılık haberi duyuldu.
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Can Yaman'ın ailesiyle tanıştırdığı, hatta evlilik teklifi ettiği Diletta Leotta ile ayrılığı magazin gündemine bomba gibi düştü.
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Biten ilişkinin ardından flaş bir aşk iddiası ortaya atıldı.
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Can Yaman'ın, yeni rol arkadaşı Francesca Chillemi'yle aşk yaşadığı öne sürüldü. "Sandokan" dizisi öncesi "Violet Like the Sea" projesinde ünlü oyuncu Francesca Chillemi ile başrol oynayan Yaman, bu pozuyla kafa karıştırdı.
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