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  3. 08 Eylül 2019 14:10

Diriliş Ertuğrul dizisinin Bamsı'sı Nurettin Sönmez'in ikizi görenler

Diriliş Ertuğrul dizisinin Bamsı'sı Nurettin Sönmez'in ikizi görenler

Diriliş Ertuğrul dizisinin en sevilen karakterlerinden Nurettin Sönmez, nam-ı diğer Bamsı Beyrek. 41 yaşındaki oyuncunun yıldızı Diriliş Ertuğrul ile parladı ve son dönemlerin dikkat çeken isimlerinden biri haline geldi.

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Diriliş Ertuğrul dizisinin Bamsı'sı Nurettin Sönmez'in ikizi görenler

Bamsı Beyrek olarak bildiğimiz Nurettin Sönmez artık başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı Diriliş Osman dizisinde rol alacak.

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Diriliş Ertuğrul dizisinin Bamsı'sı Nurettin Sönmez'in ikizi görenler

Öte yandan Nurettin Sönmez'in öyle ünlü bir ikizi var ki, kan bağı olmamasına rağmen benzerlik hayrete düşüren cinsten. Hadi gelin başta Nurettin Sönmez olmak üzere ünlülerin benzerlerine bakalım.

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Diriliş Ertuğrul dizisinin Bamsı'sı Nurettin Sönmez'in ikizi görenler

Aleyna Tilki ve İngiliz makyaj sanatçısı Florence Rose arasındaki benzerlik, Aleyna Tilki'nin paylaştığı fotoğraflarla ortaya çıkmıştı.

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