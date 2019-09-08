Diriliş Ertuğrul dizisinin Bamsı'sı Nurettin Sönmez'in ikizi görenler
Diriliş Ertuğrul dizisinin en sevilen karakterlerinden Nurettin Sönmez, nam-ı diğer Bamsı Beyrek. 41 yaşındaki oyuncunun yıldızı Diriliş Ertuğrul ile parladı ve son dönemlerin dikkat çeken isimlerinden biri haline geldi.
Bamsı Beyrek olarak bildiğimiz Nurettin Sönmez artık başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı Diriliş Osman dizisinde rol alacak.
Öte yandan Nurettin Sönmez'in öyle ünlü bir ikizi var ki, kan bağı olmamasına rağmen benzerlik hayrete düşüren cinsten. Hadi gelin başta Nurettin Sönmez olmak üzere ünlülerin benzerlerine bakalım.