Diriliş Ertuğrul'a 5 bomba transfer!

Oyuncu Hande Soral, Zeydan Hatun karakteriyle Diriliş Ertuğrul dizisine dahil oldu. Yarın ilk bölümüyle ekrana gelecek proje için, 250 kişilik ekip tarafından yeni bir Söğüt şehri inşa edildi. Tüm otağ ve dekor değişerek, kıyafetler yeniden tasarlandı.