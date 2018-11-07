Diriliş Ertuğrul'a 5 bomba transfer!
Oyuncu Hande Soral, Zeydan Hatun karakteriyle Diriliş Ertuğrul dizisine dahil oldu. Yarın ilk bölümüyle ekrana gelecek proje için, 250 kişilik ekip tarafından yeni bir Söğüt şehri inşa edildi. Tüm otağ ve dekor değişerek, kıyafetler yeniden tasarlandı.
İLKER AKSUM: Dizide Yunan komutanı rolüne hayat vereceği konuşulan İlker Aksum, geçen sezon yine aynı yapım şirketinin TRT için hazırladığı Mehmetçik Kûtül Amare adlı dönem dizisinin kadrosunda yer almıştı. Canlandırdığı Cox karakterindeki performansıyla beğeni toplayan ödüllü oyuncu, bu sezon ise Diriliş Ertuğrul'da seyirci karşısına çıkacak.
ESER KARABİL KİMDİR?: 1980 doğumlu Eser Karabil, aslen İzmirli. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi oyunculuk bölümünden mezun oldu. Ezel ve Karagül gibi dizilerde oynadıkdan sonra Muhteşem Yüzyıl Kösem'de rol aldı. En son Fazilet Hanım ve kızları dizisinde oynadı.