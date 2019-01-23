Diriliş Ertuğrul'a sürpriz transfer
TRT'nin rekortmen dizisi Diriliş Ertuğrul'un kadrosuna sürpriz bir isim dahil oldu.
Başrolünü Engin Altan Düzyatan'ın oynadığı 'Diriliş Ertuğrul' dizisi, 5. sezonunda da seyirciden büyük ilgi görüyor.
Ulaştığı reyting rakamlarıyla kırılması zor rekorlara imza atan TRT'nin fenomen dizisinin ekibine son olarak flaş bir isim daha dahil oldu.
Hülya Darcan, İlker Aksum, Hande Soral, Didem Balçın, Cengiz Coşkun ve Nurettin Sönmez gibi isimlerden oluşan güçlü kadrosuyla beğeni toplayan 'Diriliş Ertuğrul'un ekibine, ünlü oyuncu Engin Benli katıldı.