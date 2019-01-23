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  3. 23 Ocak 2019 11:35

Diriliş Ertuğrul'a sürpriz transfer

TRT'nin rekortmen dizisi Diriliş Ertuğrul'un kadrosuna sürpriz bir isim dahil oldu.

Diriliş Ertuğrul'a sürpriz transfer

Başrolünü Engin Altan Düzyatan'ın oynadığı 'Diriliş Ertuğrul' dizisi, 5. sezonunda da seyirciden büyük ilgi görüyor.

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Diriliş Ertuğrul'a sürpriz transfer

Ulaştığı reyting rakamlarıyla kırılması zor rekorlara imza atan TRT'nin fenomen dizisinin ekibine son olarak flaş bir isim daha dahil oldu.

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Diriliş Ertuğrul'a sürpriz transfer

Hülya Darcan, İlker Aksum, Hande Soral, Didem Balçın, Cengiz Coşkun ve Nurettin Sönmez gibi isimlerden oluşan güçlü kadrosuyla beğeni toplayan 'Diriliş Ertuğrul'un ekibine, ünlü oyuncu Engin Benli katıldı.

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Diriliş Ertuğrul'a sürpriz transfer

'Kanıt' dizisinde hayat verdiği 'Başkomiser Orhan' rolüyle hafızalara kazınan usta tiyatrocu Engin Benli, 'Diriliş Ertuğrul'da sürpriz bir karaktere hayat verecek.

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