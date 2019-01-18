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  3. 18 Ocak 2019 13:00

Diriliş Ertuğrul'da Ertuğrul Bey'e hain saldırı

"Ertuğrul'u öldüreceğim. Bugün ne Zangut'um ne de Komutan Dragos. Bugün Ertuğrul'un eceliyim" diyen Dragos hain bir şekilde saldırıya geçer. "Sırtlan sürüsü kervan sarayı in edinmiş kurt pusuda gerek" diyen Ertuğrul Bey ise yeni hamlesiy

Diriliş Ertuğrul'da Ertuğrul Bey'e hain saldırı

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Diriliş Ertuğrul'da Ertuğrul Bey'e hain saldırı

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Diriliş Ertuğrul'da Ertuğrul Bey'e hain saldırı

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Diriliş Ertuğrul'da Ertuğrul Bey'e hain saldırı

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