Diriliş Ertuğrul'dan Erkenci Kuş'a transfer oldu
Daha önce Diriliş Ertuğrul dizisinde canlandırdığı rolle dikkatleri üzerine çeken yıldız oyuncu, Stat TV'nin Erkenci Kuş dizisine transfer oldu.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Son olarak "Diriliş Ertuğrul" dizisinde "İzadora" karakterine hayat veren Dilek Serbest, Erkenci Kuş'un kadrosuna dahil edildi. Güzel oyuncu, dizide Reklam ve Pazarlama Müdürü Ayça rolüyle izleyici karşısına çıkacak.
17 Mart 1981 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen Dilek Serbest, ilk kamera deneyimi Murad Küçük yönetimindeki Levent Yüksel‘in “Mutsuzsun” klibi ile yaşamıştı.