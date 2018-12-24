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  3. 24 Aralık 2018 11:30

Diriliş Ertuğrul'dan Erkenci Kuş'a transfer oldu

Diriliş Ertuğrul'dan Erkenci Kuş'a transfer oldu

Daha önce Diriliş Ertuğrul dizisinde canlandırdığı rolle dikkatleri üzerine çeken yıldız oyuncu, Stat TV'nin Erkenci Kuş dizisine transfer oldu.

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Diriliş Ertuğrul'dan Erkenci Kuş'a transfer oldu

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Son olarak "Diriliş Ertuğrul" dizisinde "İzadora" karakterine hayat veren Dilek Serbest, Erkenci Kuş'un kadrosuna dahil edildi. Güzel oyuncu, dizide Reklam ve Pazarlama Müdürü Ayça rolüyle izleyici karşısına çıkacak.

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Diriliş Ertuğrul'dan Erkenci Kuş'a transfer oldu

17 Mart 1981 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen Dilek Serbest, ilk kamera deneyimi Murad Küçük yönetimindeki Levent Yüksel‘in “Mutsuzsun” klibi ile yaşamıştı.

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Diriliş Ertuğrul'dan Erkenci Kuş'a transfer oldu

Yarım Elma, G.O.R.A, Fetih 1453, Kara Para Aşk ve Kanıt gibi birçok projede yer alan Makedonya göçmeni oyuncu, 2010 yılında fotoğrafçı Güneş Kazdal ile evlenmişti.

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