Diriliş Osman'da Burak Özçivit'in yanına bomba transfer
.Diriliş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in yanına bomba bir isim geliyor. Uzun zamandır ekranlarda görünmeyen ünlü oyuncu, Diriliş Osman ile geri dönüyor..
Diriliş Ertuğrul'un devam dizisi olarak ekranlara gelecek Diriliş Osman bu sezon ATV'de yayınlanacak. Başrolünde ise başarılı oyuncu Burak Özçivit yer alacak.
Diriliş Osman'ın Eylül ayının sonu veya Ekim ayının başında başlaması bekleniyor. Diziye katılacak bazı isimler bir süre önce belli olmuştu.