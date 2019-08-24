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  3. 24 Ağustos 2019 00:25

Diriliş Osman'da Burak Özçivit'in yanına bomba transfer

.Diriliş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in yanına bomba bir isim geliyor. Uzun zamandır ekranlarda görünmeyen ünlü oyuncu, Diriliş Osman ile geri dönüyor..

Diriliş Osman'da Burak Özçivit'in yanına bomba transfer

Diriliş Ertuğrul'un devam dizisi olarak ekranlara gelecek Diriliş Osman bu sezon ATV'de yayınlanacak. Başrolünde ise başarılı oyuncu Burak Özçivit yer alacak.

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Diriliş Osman'da Burak Özçivit'in yanına bomba transfer

Diriliş Osman'ın Eylül ayının sonu veya Ekim ayının başında başlaması bekleniyor. Diziye katılacak bazı isimler bir süre önce belli olmuştu.

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Diriliş Osman'da Burak Özçivit'in yanına bomba transfer

O isimlere bir yenisi daha eklendi. İşte Diriliş Osman'ın bomba transferi.

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Diriliş Osman'da Burak Özçivit'in yanına bomba transfer

ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkacak Diriliş Osman'a Saruhan Hünel dahil olacak.

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