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  3. 13 Ağustos 2019 11:42

Diriliş Osman'ın oyuncu kadrosu belli oldu

Son yıllarda popüler olan tarih dizilerine bir yenisi daha ekleniyor. Burak Özçivit'in başrolünü üstleneceği Diriliş Osman dizisi için geri sayım başladı. Peki oyuncu kadrosunda kimler var ?

Diriliş Osman'ın oyuncu kadrosu belli oldu

Diriliş Osman dizisinin kısa süre içinde başlaması beklenirken, kadroda yer alacak isimler de tek tek belli olmaya başladı. ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkacak olan Diriliş Osman, Burak Özçivit ile bir kez daha gündem oldu.

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Diriliş Osman'ın oyuncu kadrosu belli oldu

Diriliş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'e kimlerin eşlik edeceğini merakla bekleyen izleyici, istediği cevapları almaya başladı. Peki Diriliş Osman'da kimler rol alacak ?

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Diriliş Osman'ın oyuncu kadrosu belli oldu

Daha önce Neredesin Firuze filmi ve Kurtlar Vadisi Pusu gibi dizilerde oynayan Ragıp Savaş, Osman Bey'in amcası Dündar Bey olarak dizide yer alacak.

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Diriliş Osman'ın oyuncu kadrosu belli oldu

Nurettin Sönmez, Diriliş Ertuğrul'da canlandırdığı karaktere hayat verecek. Yani Sönmez, Bamsı Beyrek rolüyle yine kamera karşısına geçecek.

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