Dişlerini yaptıran Beren Saat'in hayranları ikiye bölündü

4 MİLYONLUK ANLAŞMA

Uzun zamandır ekranlarda olmayan Beren Saat'in, bir senelik anlaşma için markadan 4 milyon aldığı iddia edildi. Daha önce bir araba markasının yüzü olan Saat'in, o anlaşmadan ne kadar aldığı gizli tutulmuştu.