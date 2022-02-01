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Disney için çekilen dizide Demet Özdemir'in partneri belli oldu

Demet Özdemir’in Disney için çekeceği MF Yapım imzalı “Dünya’yla Benim Aramda” dizisinin hazırlıkları sürüyor.

Disney için çekilen dizide Demet Özdemir'in partneri belli oldu - Resim: 1

Demet Özdemir ve Hafsanur Sancaktutan’ın başrolünü paylaşacağı dizinin iki de erkek başrol oyuncusu var.

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Disney için çekilen dizide Demet Özdemir'in partneri belli oldu - Resim: 2

İlk başrol oyuncusu için projenin başından beri adı geçen Buğra Gülsoy’la anlaşma aşamasında olunduğu öğrenildi.

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Disney için çekilen dizide Demet Özdemir'in partneri belli oldu - Resim: 3

Dizi için geçen günlerde kanalın isteğiyle Kerem Bürsin’in adı geçmiş ancak yaşanan kaos sonrası Bürsin projede yer almamıştı. Dizinin daha sonra ekibe katılacak olan diğer erkek oyuncusunun kim olacağı ise henüz belli değil.

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Disney için çekilen dizide Demet Özdemir'in partneri belli oldu - Resim: 4
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