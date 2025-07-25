Diva dehşeti yaşadı! Orman yangını Bülent Ersoy'un villasına sıçradı

Arzu Acay, sosyal medyadan paylaştığı videoda, "Görüyorsunuz dostlarım. Sayın Diva’mızın villası da şurada. Ramak kala orman resmen yandı, kül oldu. Diva'mızı güçlükle de olsa tahliye ettik. Gelmiş geçmiş olsun. İtfaiyeci kardeşlerimizden de Allah razı olsun, hemen müdahale ettiler" dedi.