Dizi aşkı belgelendi !
Erkenci Kuş dizisinin başrol oyuncuları Demet Özdemir ile Can Yaman, önceki gece bir mekanda eğlendi.
Aşk yaşadıkları konuşulan ‘Erkenci Kuş’ dizisinin başrol oyuncuları Demet Özdemir ve Can Yaman, önceki gece birlikte görüntülendi.
Dizinin senaristi Aslı Zengin’in 'Maslak Esnaf’ta düzenlenen doğum günü kutlamasına katılan Demet Özdemir ve Can Yaman, gecenin ilerleyen saatlerinde oyuncu Cihan Ercan ve bir kız arkadaşlarıyla 'Çukur' isimli mekana geçti.
Demet Özdemir ve Can Yaman, burada samimi halleriyle dikkat çekerken Yaman’ın bir ara Özdemir’in yanağından makas aldığı görüldü.