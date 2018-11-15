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  3. 15 Kasım 2018 11:33

Dizi aşkı belgelendi !

Erkenci Kuş dizisinin başrol oyuncuları Demet Özdemir ile Can Yaman, önceki gece bir mekanda eğlendi.

Dizi aşkı belgelendi !

Aşk yaşadıkları konuşulan ‘Erkenci Kuş’ dizisinin başrol oyuncuları Demet Özdemir ve Can Yaman, önceki gece birlikte görüntülendi.

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Dizi aşkı belgelendi !

Dizinin senaristi Aslı Zengin’in 'Maslak Esnaf’ta düzenlenen doğum günü kutlamasına katılan Demet Özdemir ve Can Yaman, gecenin ilerleyen saatlerinde oyuncu Cihan Ercan ve bir kız arkadaşlarıyla 'Çukur' isimli mekana geçti.

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Dizi aşkı belgelendi !

Demet Özdemir ve Can Yaman, burada samimi halleriyle dikkat çekerken Yaman’ın bir ara Özdemir’in yanağından makas aldığı görüldü.

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Dizi aşkı belgelendi !

İkili, Yıldız Tilbe’nin ‘El Adamı’ şarkısı eşliğinde romantik anlar yaşadı.

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